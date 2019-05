ROMA – Justine Mattera ha voluto ricordare Paolo Limiti, suo ex marito, che oggi, 8 maggio, avrebbe compiuto 79 anni. Un breve ma commovente messaggio quello che la showgirl statunitense ha voluto dedicare ad una delle persone più importanti della sua vita tramite un post su Instagram.

Nell’agosto del 2016, dopo un malore sopraggiunto mentre si trovava in villeggiatura ad Alassio, a Paolo Limiti fu diagnosticato un tumore al cervello. Nonostante l’intervento e la chemioterapia, il presentatore morì il 27 giugno 2017, all’età di 77 anni nella sua casa di Milano, nel quartiere Maggiolina.

La showgirl ha pubblicato un messaggio che ha commosso tutti i suoi fan. "Avresti avuto 79 anni oggi. Non amavi i compleanni. Dicevi che era un giorno come tanti altri. Non amavi nemmeno fare i regali ai compleanni. Preferivi fare i regali a sorpresa, quando meno se l'aspettava. Occhiali da Opera Lirica, Libri preziosi, arte contemporanea, torte americane, bambole di Via col Vento, dischi napoletani…". Parole accompagnate da una foto, di qualche anno fa, di loro due.