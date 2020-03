ROMA – Justine Mattera è stata la prima ospite della nuova puntata settimanale di Vieni da Me. La showgirl, intervistata da Caterina Balivo, ha raccontato della sua vita, sia privata che professionale rispondendo alle domande della conduttrice durante il gioco della lavatrice.

Si inizia dalle tue foto sensuali su Instagram: “Siamo tutti esibizionisti. Tutti fanno vedere cosa vogliono far vedere. Non capisco perché ci si scandalizza delle mie foto. Perché sono una mamma? Perché ho quasi 50 anni? E’ il mio lavoro. Che male c’è? Ad un certo punto ho pensato di sfruttare questo talento inaspettato, ne vado fiera: ho fatto una vita sportiva, ci tengo ed ho una certa età”. Sui alcuni commenti che le arrivano, la showgirl ammette che “mi fanno male, capisco che tanta gente non capisce, non mi capisce”. Anche il marito, Fabrizio Cassata, non aveva accettato, all’inizio, le sue foto: “Lui pensava che era una sorta di tradimento, ma io l’ho sempre fatte quel genere di foto. Si era convinto, grazie anche ai suoi amici, che io lo tradivo. Ha messo in discussione il nostro matrimonio. Abbiamo trovato un compromesso: gli faccio vedere le foto prima di pubblicarle, così se ha qualcosa da ridire può farlo”.

Justine Mattera nel 2021 compirà 50 anni: “Ho ancora un anno di tempo. Forse cambio, non farò più foto sensuali. Ho fatto anche un corso per migliorare a letto, per me la passione è fondamentale”.