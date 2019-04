Juve-Ajax, giornalista di Agtw aggredita da tifoso olandese prima della partita

TORINO – Brutto episodio prima di Juventus-Ajax. Una reporter di Agtw, che si trovava per le vie della città per documentare il pre partita del big match di Champions League tra la Juventus e l’Ajax, è stata aggredita da un tifoso olandese. Operatore e giornalista si trovavano a corso Vittorio Emanuele, nel centro della città di Torino, per effettuare i classici servizi pre partita.

Juve-Ajax, reporter di Agtw aggredito da tifoso dell’Ajax prima della partita di Champions League.

Ad un certo punto un tifoso dell’Ajax, probabilmente ubriaco, non ha gradito la presenza delle telecamere e si è scagliato contro la reporter di Agtw. La giornalista è stata messa in salvo dal pronto intervento di un agente di polizia che si trovava in zona in borghese.

Reporter di Agtw aggredita da tifoso dell’Ajax mentre stava facendo il suo lavoro nel centro città di Torino. Il video è visibile sulla pagina Facebook ufficiale di AGTW (@agenziagtw).

Ajax in semifinale, 2-1 alla Juventus con gol qualificazione di De Ligt.

In campo, l’Ajax ha meritato la qualificazione alle semifinali di Champions League. Gli olandesi hanno vinto 2-1, in rimonta, contro la Juventus. Cristiano Ronaldo ha sbloccato la partita nel primo tempo con un gran colpo di testa ma gli olandesi l’hanno ribaltata grazie alle marcature di Van De Beek su assist di Ziyech e De Ligt sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore dell’Ajax.

In semifinale, l’Ajax affronterà la vincente del “derby inglese” tra Manchester City e Tottenham. Nella gara d’andata, il Tottenham ha vinto 1-0 contro il Manchester City, in casa, con gol decisivo di Son. Sergio Aguero ha fallito un calcio di rigore sul risultato di zero a zero. Lloris glielo ha parato.

Fonte: la pagina Facebook di AGTW.