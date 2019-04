ROMA – Domani, martedì 16 aprile, la Juventus giocherà contro l’Ajax nel ritorno (all’andata è finita 1-1) dei quarti di finale di Champions League. La partita si potrà vedere su “Sky”, per gli abbonati, ma anche in chiaro su “Rai Uno”. Quindi se la domanda è: si potrà vedere la Juventus in chiaro? La risposta è: sì. La partita si potrà vedere anche in diretta streaming sul sito “Rai Replay”. Per gli abbonati di “Sky” la partita si potrà seguire in streaming anche con “SkyGo”.

Le altre tre partite dei quarti di finale di Champions League, invece, saranno trasmesse in esclusiva su “Sky”.

Le probabili formazioni.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri. Ajax (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Veltman; Schone, De Jong; Neres, Van De Beek, Ziyech; Tadic. Allenatore: ten Hag.

Il tabellone dei quarti e delle semifinali di Champions League.

Juventus-Ajax (1-1);

Manchester City-Tottenham (0-1);

Barcellona-Manchester United (1-0);

Porto-Liverpool (0-2).

In semifinale la vincente di Juventus-Ajax giocherà contro la vincente di Manchester City-Tottenham. La vincente di Barcellona-Manchester United giocherà contro la vincente di Porto-Liverpool.