Juventus-Benfica, dove vedere la partita di Champions League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Seconda partita della fase a gironi della Champions League per la Juve Di Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta a Parigi contro il PSG di un super Mbappé, i bianconeri tornano in campo nella sfida casalinga contro il Benfica. Archiviata la polemica riguardo gli episodi arbitrali dell’ultimo turno di campionato contro la Salernitana, la Juve deve ripartire in Europa e vincere contro i portoghesi per poterli agganciare in classifica. Il Benfica nella prima partita del girone ha battuto 2-0 in casa il Maccabi Haifa. Juventus-Benfica dove vederla.

Juventus-Benfica, orario e dove vederla in diretta streaming

Nella seconda partita del girone H, la Juve gioca in casa contro il Benfica. La partita si gioca all’Allianz Stadium di Torino, fischio d’inizio alle 21. E’ possibile vedere il match in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video per gli abbonati.

L’app è disponibile anche su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Apple Tv, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Lo streaming di Napoli-Liverpool sarà disponibile su smartphone e tablet sempre grazie all’applicazione di Amazon Prime Video, raggiungibile anche da pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale.

Juventus-Benfica: le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino Luis, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos.