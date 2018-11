Juventus Manchester United streaming e in diretta tv, dove vederla. Juventus e Manchester United si sfideranno mercoledì 7 novembre alle ore 21:00 per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Juventus – Manchester United, Gruppo H, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in chiaro sulla Rai. Si potrà assistere anche al live streaming, solo per gli abbonati Sky, su SkyGo, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili come tablet e smartphone e gratis su RaiPlay.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

I precedenti

Tanti i precedenti, ben tredici, tra Juventus e Manchester United. Si parte dalla stagione 1976-1977, secondo turno di Coppa Uefa: passa la Juventus (0-1 a Manchester, 3-0 a Torino). Stagione 1984-1985, semifinali Coppa delle Coppe: passa la Juventus (1-1 a Manchester; 2-1 a Torino). Stagione 1996-1997, fase a gironi Champions League: due le vittorie della Juventus (1-0 a Torino, 1-0 a Manchester). Stagione 1997-1998, fase a gironi di Champions League: 3-2 per il Manchester United all’Old Trafford, 1-0 per la Juventus a Torino. Stagione 1998-1999, semifinali di Champions League: passa lo United (1-1 a Manchester e vittoria 3-2 a Torino). Stagione 2002-2003, secondo fase a gironi di Champions League: due vittorie dello United (2-1 e 3-0). Due settimane fa, grazie ad un gol di Dybala, i bianconeri hanno sbancato l’Old Trafford.

Il calendario della Juventus in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Mercoledì 19 settembre ore 21.00 – Valencia-Juventus 0-2;

Seconda giornata, Martedì 2 ottobre ore 18.55 – Juventus-Young Boys 3-0;

Terza giornata, Martedì 23 ottobre ore 21.00 – Manchester United-Juventus 0-1;

Quarta giornata, Mercoledì 7 novembre ore 21.00 – Juventus-Manchester United;

Quinta giornata, Martedì 27 novembre ore 21.00 – Juventus-Valencia;

Sesta giornata – Mercoledì 12 dicembre ore 21.00 – Young Boys-Juventus.