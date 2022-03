Juventus-Villarreal: dove vedere la partita, streaming, orario, probabili formazioni

Stasera, mercoledì 16 marzo, si giocherà l’ottavo di finale di Champions League Juventus-Villarreal. All’andata in Spagna finì 1-1.

La partita si giocherà alle 21 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime Video. In streaming la partita si potrà vedere con l’applicazione Amazon Prime Video.

Le parole di Massimiliano Allegri

“Idee chiare le ho, speriamo di indovinarle. La squadra sta bene, siamo in un buon momento, è una fase decisiva perché a marzo si decidono i campionati, la Champions, la Coppa Italia. Abbiamo 5 giorni, ne avevamo 7 prima della Sampdoria e ora ne abbiamo 5. Dopodomani ne mancano 3 per arrivare alla sosta nelle migliori condizioni di classifica ma in questo momento bisogna essere focalizzati sulla partita di domani. Non so se ha la qualità o la maturità per arrivarci, dobbiamo avere l’ambizione di arrivarci. Quando iniziamo la stagione e abbiamo degli obiettivi da raggiungere, bisogna avere l’obiettivo massimo davanti. Se siamo bravi, fortunati o se gli altri sono più forti non ci arriviamo, ma dobbiamo fare il massimo che possiamo per ottenerlo. Senza uscire dalle competizioni con il rimpianto di non aver fatto il massimo. Questa è la cosa che non deve succedere. Domani è una finale secca che giochiamo in casa, perché visto che i gol in trasferta non valgono doppio, domani deve uscire una vincente. Che esca nei 90′ o nei 120′ o ai rigori, domani esce una vincente”.

Le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Lu. Pellegrini, Miretti, Bernardeschi, Dybala, Kean, Soulé.

Villarreal (4-4-1-1): Rulli; Aurier, Albiol, P. Torres, Pedraza; Chukwueze, Dani Parejo, Capoue, Trigueros; Lo Celso; Danjuma. Allenatore: Emery.

A disposizione: Asenjo, Jorgensen, Gaspar, Estupinan, Mandi, Foyth, Iborra, Pino, Coquelin, Gomez, G. Moreno, Dia.

Arbitro: Marciniak (Polonia). Guardalinee: Sokolnicki-Listkiewicz (Polonia). IV uomo: Raczkowski (Polonia). VAR: Kwiatkowski (Polonia). AVAR: Frankowski (Polonia).