Kabir Bedi chi è: età, dove e quando è nato, moglie e figli, Sandokan, Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi, occhi. L’attore noto per aver fatto Sandokan e per aver partecipato al Grande Fratello è ospite domenica 27 febbraio a Verissimo, il programma condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin a partire dalle ore 16,30.

Dove e quando è nato, età, occhi e altezza: la biografia di Kabir Bedi

Nato a Lahore nel Punjub pachistano, allora ancora sotto la sovranità britannica, il 16 gennaio del 1946, Kabir Bedi ha quindi 76 anni. L’attore è alto 188 cm e ha gli occhi color nocciola. Il suo sguardo è una delle delle cose che lo contraddistinguono e che l’hanno reso famoso fin da quando era giovane.

Moglie e figli: la vita privata di Kabir Bedi

Kabir Bedi nel 1968 si sposò con Protima Bedi, dalla quale ha avuto due figli. Nel 1973 la coppia ha divorziato e nel 1979 Kabir si è risposato con Susan Humphreys. Successivamente si è sposato con Nikki Vijaykar, dalla quale ha in seguito divorziato. Nel 2006 ha iniziato una relazione con Parveen Dusanj con la quale si è sposata il 15 gennaio 2016.

Kabir Bedi ha in totale tre figli. I primi due, Pooja e Siddharth, sono nati dal matrimonio con la prima moglie dell’attore, Protima Bedi. Il terzogenito di Sandokan, invece, è nato dalle terze nozze dell’attore, con Nikki Vijaykar che, nonostante la relazione sia giunta al capolinea nel giro di qualche mese, riuscì a dargli un erede, Adam, nato nel 1981 e anche lui attore, che ha esordito a Hollywood nel thriller Hello? Kaun Hai!.

Kabir Bedi: figlio morto suicida

Siddharth, ilsuo secondo figlio, si è tolto la vita nel 1997 a soli 25 anni. Il giovane, laureato in Informatica, era affetto da schizofrenia. A Vieni da me, l’attore ha raccontato questa vicenda molto dolorosa con queste parole: “Non c’è dolore più grande per un genitore che perdere un figlio. Il momento più bello che ricordo è quando si è laureato… dopo qualche mese è cambiato. Prima abbiamo pensato alla depressione, poi ci siamo resi conto che era schizofrenia. Durante quegli episodi non era mio figlio, era un’altra persona”.

La carriera di Kabir Bedi: Sandokan, L’Isola dei Famosi, Gf Vip

In Italia Kabir Bedi deve la sua fama soprattutto per aver recitato nello sceneggiato Sandokan. Negli ultimi trent’anni Bedi ha partecipato a oltre sessanta film di Bollywood, con ruoli da protagonista in Kuchche Dhaage, Manzilein Aur Bhi Hain e Khoon Bhari Maang.

In Italia Bedi ha partecipato anche, nel 2004 alla seconda edizione de L’isola dei famosi a Samaná, arrivando secondo col 25% dei voti. Ha partecipato anche all’ultima edizione del Grande Fratello Vip abbandonando definitivamente la Casa a poche settimane dalla sua conclusione. Lattore ha infatti ottenuto il 13% dei voti ed è stato eliminato, contro il 44% di Barù, il 22% di Nathaly Caldonazzo e il 21% di Alessandro Basciano.