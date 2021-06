Karima Moual chi è: età, altezza, professione, marito, figli, Instragram, Giuseppe Cruciani, Dritto e Rovescio

Karima Moual, chi è: altezza, marito, figli della giornalista ospite nel programma “Zona Bianca“, il nuovo programma del mercoledì sera di Rete 4 condotto alle 21.20 circa da Giuseppe Brindisi.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Karima Moual

La giornalista Karima Moual nasce in Marocco nella città di Casablanca, il 3 ottobre 1981. Karima ha dunque 39 anni. La sua altezza non è nota. Karima vive e cresce in Marocco con i nonni fino all’età di nove anni mentre i genitori sono emigrati in Italia. Nel 1992 si trasferisce in Italia e va a vivere a Santhià in provincia di Vercelli per ricongiungersi con la mamma ed il papà. Dopo gli studi superiori si trasferisce a Roma per frequentare l’Università La Sapienza. Karima si laurea in Lingue e Civiltà Orientali ed inizia fin da subito la sua esperienza come giornalista.

Marito e figli: la vita privata di Karima Moual

Dal 24 giugno 2013, Karima è sposata con Vincenzo Amendola, politico appartenente al Partito Democratico. Amendola è stato ministro per gli Affari Europei nel governo Conte II. Karima e Vincenzo hanno due figli: Jamila nata nel 2015 e Carlo Karim nato nel 2019.

Karima Moual, profilo Instagram e carriera

Karima Moual, clicca qui per vedere il suo profilo Instagram. Per quanto riguarda la carriera, la giornalista negli anni 2000 acquisisce la cittadinanza italiana. Nel 2004 collabora con “Il Passaporto.it”, giornale del Gruppo l’Espresso dedicato ai temi dell’immigrazione diventato poi Metropoli, un inserto domenicale di Repubblica. Karima continua la sua collaborazione giornalistica con questa testata fino all’estate del 2009.

In questi stessi anni interviene anche in televisione, al programma Tetris su La7. Dal 2007 al 2009 collabora con il TG1 Rai occupandosi di temi legati all’immigrazione e alla comunità musulmana in Italia. Nel 2009 realizza un reportage sulla comunità musulmana degli Stati Uniti. Passa poi a scrivere per il Sole 24 Ore trattando temi che hanno a che fare dei rapporti sociali tra Italia ed Europa multietnica.

Dal 2014 dirige per il Ministero della comunità marocchina all’estero il portale di informazione del Consiglio (CCME), nella versione italiana. Collabora poi con il sito d’informazione Formiche. Dal 2016 Karima scrive anche per La Stampa, dove cura il podcast Haram Halal e una rubrica dal titolo Cara Karima.

Karima Moual a Dritto e Rovescio

Karima è diventa famosa al pubblico televisivo grazie a Dritto e Rovescio in onda su Rete 4. Nel programma di approfondimento condotto da Del Debbio, la Moual è opinionista fissa. Saltuariamente partecipa anche a Mattino 5 su Canale 5.

Karima Moual e lo scontro con Giuseppe Cruciani

A Dritto e Rovescio, Karima ha spesso pareri discordanti a quelli del conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani. A febbraio, i due hanno discusso: “Tu sei sempre stata favorevole all’accoglienza di qualsiasi barcone…” ha detto Cruciani alla Moual. “Chi? Ma dai Cruciani, ma quando mai?” ha replicato la giornalista.

“Tu prima hai detto ‘io non posso accettare che arrivino clandestini’. Invece quelli che arrivano da Ong e barchini devi identificarli e accertare se siano rifugiati, migranti economici…”. Cruciani prosegue: “Ma lì sei già fot***to. Una volta che li accogli sei fregato”. “Ma non sono merce, Cruciani, stiamp parlando di persone” ha replicato la giornalista. “C’è il traffico di esseri umani! – le ricorda Cruciani – la politica vostra, quella che tu sostieni, ha fatto arricchire un sacco di persone”. “Posso dire che fai tenerezza?”. Del Debbio è costretto a intervenire per stoppare la discussione tra i due.

Una lite sempre su questo tema è avvenuta anche lo scorso 13 maggio.