ROMA – Karina Cascella massacra il reality show dell’Isola dei Famosi. “Perché lavorano sempre gli stessi?”, chiede la pupilla di Barbara D’Urso e opinionista di Domenica Live in un post pubblicato su Instagram.

Il messaggio arriva in risposta a chi le aveva chiesto di candidasi come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello e la vorrebbe vedere in altri programmi televisivi. Sul social il suo sfogo: “Io candidata per fare l’opinionista all’Isola? Sai che penso? Che lavorino sempre le stesse persone, che io sono sicuramente un “personaggio” che divide: o mi ami o mi odi e su questo non ci sono dubbi. Però è vero anche che io vedo in certi ruoli sempre le solite facce, storiche diciamo così. Che è giusto, per carità, però credo che debbano anche cambiare un pochino e dare un po’ di spazio agli altri. Tipo me! Sono certa che sarei in grado di tenere banco in un ruolo del genere anche se si tratta di una prima serata”.