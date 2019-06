Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati: “Ho sbagliato quando…”

ROMA – Karina Cascella, via Instagram, chiede scusa a Pamela Prati:

“Ho detto tante parole in questi anni di tv grazie all’opportunità di chi mi ha invitato e mi ha dato l’occasione di esserci. Tante, tante, ma so di non essere mai andata oltre o dentro qualcosa che mi facesse male. Male per le mie parole stesse”.

“Io – racconta – da donna ho detto ad un’altra donna: ‘Vergognati perché fai schifo’ beh…non è corretto, né televisivamente parlando, né umanamente e per questo chiedo scusa a Pamela”.

“Le opinioni, le idee, la verità… su questa vicenda sono piene di molteplici risvolti. E al di là di quella che può essere la mia di opinione, credo che sia cosa buona e giusta, fare un passo indietro – si legge ancora nel post – Ad oggi non so dove stia esattamente la verità, perché credo che i diretti interessati e giustamente gli avvocati che si occupano della parte legale della vicenda, sappiano quale sia lo stato attuale delle cose, come è giusto che sia”.

“Spero – conclude – che la verità possa venire fuori e che lei possa ritrovare serenità. Senza lacrime, sorridendo tra donne. Non volevo alimentare odio verso nessuno, e non è mai stato quello il mio intento né mai lo sarà”. Fonte: Instagram.