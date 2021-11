Karma B chi sono: veri nomi, significato, di dove sono, storia, Propaganda Live

Le Karma B questa sera, venerdì 12 novembre, torneranno a Propaganda.

Veri nomi, significato, di dove sono: la biografia delle Karma B

Famose come Karma B in realtà si chiamano Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo.

Carmine e Mauro, siciliani, negli anni hanno girato tutta l’Italia.

Ma cosa significa Karma B? Karma B altro non è che una fusione dei loro nomi: Carmelo e Mauro. La loro carriera è iniziata negli anni ’90.

Partiti dalla Sicilia, passati per i principali locali italiani tra cui il Muccassassina i due si sono esibiti anche a New York.

La storia delle Karma B

I Karma B hanno affermato su loro stessi: “Abbiamo praticamente creato noi stessi, ci siamo modellati senza avere riferimenti o particolari ‘aiuti’. L’unica cosa che ci ha sempre accompagnato è la curiosità. Quella è la chiave di tutto. Di ricordi siamo pieni, la maggior parte positivi, ma non viviamo guardando indietro”. In televisione sono apparsi praticamente ovunque, da “All Together Now” a “Propaganda Live”, passando per “Da noi a ruota libera”.

“Con i travestimenti – hanno raccontato – giochiamo sull’ambiguità senza negare la nostra natura. Siamo quel che siamo: non trans, ma regine per una notte. Drag queen vuol dire questo: personaggi estemporanei fatti per stupire, per lo spettacolo. Ora la gente ha capito che la nostra è una forma d’arte: inventiamo un personaggio e lo mettiamo in scena. Un’opera di pura fantasia. Calato il sipario, ti strucchi e infili l’uscita posteriore del teatro in jeans, come tutti i giorni”.