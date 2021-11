Kasia Smutniak chi è: età, peso, altezza, vero nome, marito, ex Pietro Taricone, figli, malattia, Instagram (Foto d’archivio Ansa)

Kasia Smutniak chi è: età, peso, altezza, vero nome, marito, ex Pietro Taricone, figli, malattia, Instagram. E’ un’attrice molto nota al pubblico cinematografico e televisivo italiano, ma non tutti forse conoscono la vita privata di Kasia Smutniak.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso e vero nome di Kasia Smutniak

Il suo vero nome all’anagrafe è Katarzyna Anna Smutniak. Kasia Smutniak è nata a Varsavia il 13 agosto 1979. E’ un’attrice polacca naturalizzata italiana. E’ del segno zodiacale del Leone. E’ alta 173 centimentri e il suo peso forma è di circa 50 chili.

Marito, figli, la storia con Pietro Taricone, Instagram: la vita privata di Kasia Smutniak

Kasia Smutniak diventò famosa sulle pagine di gossip per la sua storia con Pietro Taricone. I due si conobbero sul set del film Radio West (2003). Nel 2004 ebbero una figlia, di nome Sophie. Taricone poi a morì Terni il 29 giugno 2010 in seguito ad un incidente di paracadutismo.

Dal 2010 è legata al produttore Domenico Procacci. Dalla loro storia nacque, il 20 agosto 2014 nasce, il figlio Leone. Kasia e Domenico si sono poi sposati il 16 settembre 2019.

Kasia ha un profilo ufficiale su Instagram, su cui posta immagini della sua vita professionale e qualche scatto del suo quotidiano.

Kasia Smutniak e la passione per il volo e gli aerei

Figlia di Zenon Smutniak, comandante e futuro generale dell’aeronautica militare polacca, cresce a contatto con il mondo dell’aviazione, ereditando così dal padre la passione per il volo, tanto che a 16 anni consegue il brevetto di pilota.

A soli 17 anni partecipa in Polonia ad un concorso di bellezza, nel quale arriva seconda. Inizia a lavorare come modella, ricevendo ingaggi da parte degli stilisti più prestigiosi in varie parti del mondo: Giappone, Stati Uniti, Regno Unito, Italia, dove vive dal 1998. Qui intraprenderà anche la carriera di attrice.