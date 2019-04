ROMA – Grave lutto per Kaspar Capparoni: in un’intervista a DiPiù Tv, il concorrente dell’ultima Isola dei Famosi, ha raccontato di aver perso il suo affezionatissimo cane. E proprio perché impegnato nel reality, Gasparroni ha raccontato di non aver potuto dare l’ultima carezza al suo amato animale.

Kaspar spiega: “Di ritorno da L’Isola dei Famosi ho riabbraargli l’ultima carezza”. Il cane si chiamava Dakota ed aveva già dei problemi: “Era anzianotta e sapevo che non stava bene. Prima di andare in Honduras l’avevo baciata e detto di non farmi degli scherzi che dovevamo ancora fare molte cose insieme. Invece se n’è andata. E’ stata al mio fianco per quattordici anni, una compagna fedele, affettuosa, intuitiva dei miei umori al primo sguardo. Il suo amore era incondizionato. La prima sera che dopo due mesi per terra ho dormito nel mio letto con mia moglie singhiozzavo”.

Kaspar Capparoni ha racconta di aver vissuto un’esperienza dura in Honduras: “Ho perso dodici chilogrammi, che non sono neanche tanti rispetto a quanti persi dagli altri naufraghi che hanno vissuto con me questa esperienza. Sul mio fisico per tutto quel peso si vede molto, visto che sono sempre stato longilineo”.

Per fargli dimenticare i tanti momenti in cui sull’Isola scarseggiava il cibo, la moglie dell’attore gli sta cucinando dei piatti molto gustosi a base di pasta al sugo o alla carbonara che è la grande passione di Capparoni. Veronica Maccarone, la sua giovane moglie, è infatti una grandissima cuoca e sta cercando ora di farlo tornare al suo peso ideale anche in vista dei prossimi appuntamenti professionali.

Fonte: DiPiù