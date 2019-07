Katia Fanelli, chi è? Instagram, foto prima e dopo e... Temptation Island

ROMA – Andiamo con calma e ordine. Chi è la concorrente di Temptation Island Katia Fanelli? Cosa sappiamo di lei? Partiamo dal suo profilo Instagram visto che è la cosa più cercata su di lei su Google. Questo è il link.

Ma chi è Katia? Katia, diplomata all’istituto Alberghiero (come Massimo Colantoni d’altronde), ha 25 anni, vive a Rimini e fino a poco tempo fa lavorava come commessa in un negozio. O meglio. Non è chiaro se Katia ci lavori ancora o meno. Le informazioni sparse sul Web sull’argomento sono contraddittorie.

Comunque: Katia ha anche un fratello gemello e vive con i genitori.

Katia, bionda, aria da barbie, labbra più che carnose… più di qualche grazie, ha notato qualcuno, lo deve a qualche chirurgo estetico.

D’altronde, negli anni, la sua trasformazione estetica, la trasformazione di Katia, è stata evidente. Fotonica.

Spulciando sul suo profilo Instagram, tenuta premuta la barra in giù per una ventina di minuti, è possibile ripercorrere la trasformazione fisica della nostra Katia.

Andiamo con ordine e partiamo dal… 2013.

Passiamo al 2014.

2015:

Katia Fanelli, versione 2016:

Versione 2018:

E per finire: versione… 2019.

Ah, dimenticavamo: c’è anche Vittorio. Tal Vittorio Collina.

Vittorio e Katia sono fidanzati, almeno sembra, da due anni e mezzo. Ma i due, e è certo, non vivono insieme.

D’altronde Katia durante la prima puntata ha spiegato bene come funzionano le cose tra i due: “Mi prendo tutte le libertà dall’inizio, perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Quindi faccio così. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa, poi viene tutto il resto”.

E’ stato proprio il tormentato Vittorio, chissà se costretto o meno, a scrivere alla redazione del programma:

“Ho scritto io in accordo con lei – ha ammesso Vittorio – Sto con Katia da due anni e mezzo e sono innamorato. Non so se dire la stessa cosa di lei. La vedo sfuggente nei miei confronti. È molto concentrata su se stessa, io invece sono innamorato pazzo. Sono stati due anni intensi, abbiamo fatto dei viaggi, delle serate, ma entrambi da sempre abbiamo avuto una grande libertà. Lei fa le vacanze con le sue amiche, va a ballare anche da sola, torna tardi la sera ed io mi arrabbio. Lei, però, tra il serio e il faceto, mi risponde così: ‘ringrazia che sono tornata!’. Se le chiedo perché sia così distante mi dice che fa parte del suo carattere. Temptation Island mi servirebbe a capire se realmente è innamorata di me”.

