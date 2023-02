Katia Follesa, dal cabaret alla televisione: chi è la comica e conduttrice

Dal cabaret alla televisione, dal cinema al teatro: Katia Follesa è una delle comiche più amate d’Italia. In molti ricordano i suoi esordi in televisione con Valeria Graci, nel duo Katia & Valeria. La sua carriera prosegue a Zelig, poi a Colorado e nel game show di successo LOL. Ma la comica ha lavorato anche come conduttrice, al cinema, al teatro e ad oggi è una delle personalità televisive più apprezzate. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della comica e conduttrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Katia Follesa

Katia Follesa, all’anagrafe Katiuscia Follesa, è nata il 12 gennaio del 1976 a Giussano, nella provincia di Monza e Brianza. Ha 47 anni. Nata da madre siciliana e padre sardo, nel 2001 forma insieme a Valeria Graci il duo comico Katia & Valeria, che dopo un periodo di gavetta tra cabaret e laboratori approda in televisione con Colorado Cafè, poi a Rai 2 e MTV. Nel 2004 il duo fa parte del cast di Zelig off e Zelig Circus. Nel 2007 Katia e Valeria fanno parte del cast di Scherzi a parte.

Angelo Pisani, figlia, dove vive, Instagram, malattia, vita privata di Katia Follesa

La Follesa è fidanzata dal 2006 con Angelo Pisani, comico del duo Pali e Dispari conosciuto sul palco di Zelig. La coppia ha una figlia, Agata, nata nel 2010. Stando ad alcune informazioni, la comica vive a Milano con la sua famiglia. Profilo Instagram: katioska76.

Soffre di cardiomiopatia ipertrofica, una patologia genetica caratterizzata da un ispessimento delle pareti cardiache. A causa di questa patologia, durante gli anni, la Follesa ha deciso di perdere peso. E’ testimonial del Progetto Cor, che ha l’intento di migliorare la qualità di vita dei pazienti cardiopatici e di creare campagne di prevenzione per le patologie cardiovascolari.

La carriera di Katia Follesa

Nel 2010 conduce il programma Salsa rosa e nello stesso anno entra a far parte del quiz di Italia 1 Trasformat nel ruolo di valletta-comica. L’anno successivo recita nel film Vacanze di Natale a Cortina. Nel 2012 il duo Katia & Valeria si scioglie. Nel 2016 diventa ospite fissa della prima stagione di Bring the Noise e nel 2018 affianca Nicola Savino alla conduzione del programma di Italia 1 90 Special. Insieme al compagno Angelo Pisani nel 2020 la Follesa è a teatro con lo spettacolo Finché social non ci separi. L’anno successivo partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori.

