MILANO – Katia Follesa rivela: “Ho un grave problema cardiaco, non so se farò un secondo figlio”. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la comica e conduttrice ha raccontato come, dieci anni fa, ha scoperto di essere cardiopatica. E adesso è diventata la testimonial di un progetto per prevenire malattie come la sua.

La scoperta avvenne per caso, un pomeriggio del 2006:

“Quel giorno ero in macchina, stavo guidando, quando improvvisamente mi si è appannata la vista e, non so come dire, non sentivo più il cuore”.

Per fortuna quel giorno andò subito in ospedale:

“All’inizio mi avevano detto che non avevo niente. Anzi, la cardiologa era quasi un po’ scocciata. Ma ho deciso di approfondire e si è scoperto così che avevo questa patologia, la stessa di mio padre”.

Si tratta della cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita. Fatta la scoperta, Katia ha dovuto iniziare una terapia