Katia Ricciarelli chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, Pippo Baudo, vita privata

Chi è Katia Ricciarelli, età, dove e quando è nata, marito, figli, Pippo Baudo, vita privata. La cantante soprano Katia Ricciarelli è infatti tra gli ospiti di Fuori dal coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano e in onda ogni martedì sera su Rete Quattro in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli, il cui vero nome è Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, è nata a Rovigo il 18 gennaio 1946, ha 75 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. E’ un soprano, attrice e personaggio televisivo italiano. Nata in una famiglia non agiata, la madre, abbandonata dal marito arruolatosi come volontario nella campagna di Russia, fu costretta a crescere da sola le tre figlie. Katia, ultimogenita, avuta dalla relazione con un altro uomo conosciuto durante un soggiorno lavorativo in Germania, dimostrò sin dall’adolescenza un forte interesse per il canto. Svolgendo nel frattempo diversi lavori per sostenersi, tra cui l’operaia in una fabbrica di mangiadischi.

Katia Ricciarelli ha studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, debuttando a Mantova nel 1969 con La bohème. È salita alla ribalta nel 1971 dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai eseguendo un’aria da Il corsaro. Si è esibita nei maggiori teatri del mondo: Lyric Opera di Chicago (1972), Teatro alla Scala (1973), Royal Opera House di Londra (1974), Metropolitan Opera (1975), spaziando tra le opere di Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti e altri, e raggiungendo livelli di particolare eccellenza nella seconda metà degli anni ’70 (Anna Bolena, Parma 1977; Tancredi, New York 1978).

Marito, figli, Pippo Baudo e vita privata di Katia Ricciarelli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Katia Ricciarelli è stata legata per 13 anni al tenore Josè Carreras. Nel 1986 sposa Pippo Baudo. Il loro matrimonio è stato molto spesso sotto la luce dei riflettori, nonostante non abbiano mai avuto figli. Un po’ a sorpresa i due si sono separati nel 2004 per poi divorziare tre anni dopo.

In una intervista la Ricciarelli raccontò un aneddoto molto privato della sua relazione con il famoso conduttore. Katia Ricciarelli infatti decise di interrompere una gravidanza, dopo aver scoperto di aspettare un figlio da Pippo Baudo: “Perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi sono stata punita, evidentemente, è giusto così. Una cosa che non rimprovero a nessuno dei due, anche questo fa parte del destino”.

Quando Katia Ricciarelli venne fischiata

Negli anni ottanta iniziò a manifestarsi un certo declino vocale, causa di alcuni insuccessi, soprattutto in ruoli troppo spinti per le sue caratteristiche vocali. Nel 1983 cantò Aida alla Royal Opera House di Londra, forte dell’incisione di due anni prima e dell’irrobustimento della voce, ma fu fischiata a causa della difficoltà negli acuti estremi. Tre anni dopo debuttò in modo non felice a Trieste con Norma. Inoltre è nota la performance alla Scala del maggio 1989 in Luisa Miller, quando fu aspramente contestata. Katia Ricciarelli alla fine dell’opera uscì sul palcoscenico infuriata, inveendo contro gli spettatori.