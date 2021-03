Katia Ricciarelli, chi è: età, vita privata, matrimonio e carriera del soprano ospite a Oggi è un altro giorno

Katia Ricciarelli è una degli ospiti nella puntata odierna, del 31 marzo, di Serena Bortone ad Oggi un altro giorno, in onda su Rai 1 dalle ore 14.

Chi è Katia Ricciarelli: biografia e carriera del soprano

Katia Ricciarelli, il cui vero nome è Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, è nata a Rovigo il 18 gennaio 1946, ha 75 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. La donna nasce in una famiglia dalle umili origini, cresce sola con la madre e le due sorelle che la mamma aveva avuto da un uomo che poi le abbandona. Katia nasce da una relazione della mamma con un uomo conosciuto in Germania e sin da bambina mostra un interesse altissimo per il canto e la musica.

Ha studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e duetta a Mantova con La Boheme. La sua voce si è sempre distinta ed ha vinto premi e svolto una carriera di successi anche a livello internazionale. Inoltre Katia Ricciarelli ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti. Alla fine della sua carriera da cantante lirica svolge parallelamente una carriera da attrice che le da grandi soddisfazioni.

Katia Ricciarelli: vita privata, le sue relazioni e storie d’amore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Katia Ricciarelli è stata legata per 13 anni al tenore Josè Carreras. Nel 1986 sposa Pippo Baudo. Il loro matrimonio è stato molto spesso sotto la luce dei riflettori, nonostante non abbiano mai avuto figli. Un po’ a sorpresa i due si sono separati nel 2004 per poi divorziare tre anni dopo.

In una intervista la Ricciarelli raccontò un aneddoto molto privato della sua relazione con il famoso conduttore. Katia Ricciarelli infatti decise di interrompere una gravidanza, dopo aver scoperto di aspettare un figlio da Pippo Baudo: “Perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi sono stata punita, evidentemente, è giusto così. Una cosa che non rimprovero a nessuno dei due, anche questo fa parte del destino”.