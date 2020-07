Katia Ricciarelli si commuove a Io e Te, in lacrime per una lettera: “Non fate il mio stesso errore”

Momento di commozione durante la puntata di Io e Te. Katia Ricciarelli non riesce a trattenere le lacrime in diretta.

Katia Ricciarelli, ospite fisso nel del programma di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco, è scoppiata in lacrime durante la sua rubrica dedicata alle lettere d’amore del pubblico.

Il conduttore stava leggendo la lettera di una figlia che non accetta che la mamma rimasta sola si possa fare una nuova vita con un compagno. Ma quando interpella la sua ospite, lei si commuove: “Mi viene da piangere. Mi rivedo in questa storia. Da ragazza dissi a mia madre che se si fosse rifatta una vita non l’avrei mai perdonata. I ragazzi possono essere stupidi a volte. Magari se mia madre avesse avuto un uomo avrebbe avuto un’altra vita, invece si è presa tutte le responsabilità sulle sue spalle”.

Katia Ricciarelli si rivolge alla mittente della lettera: “Non fare il mio errore, tu hai qualche anno in più di quanti ne avessi io. Lascia che tua madre si crei un suo spazio, tu e tuo fratello vi sposerete un giorno e la lascerete da sola”.

Diaco, anche lui commosso, conclude l’intervento dicendo: “Non pensavo che questa lettera ti toccasse così nel profondo. Sei davvero spontanea”. (fonte IO E TE)