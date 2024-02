Katia Ricciarelli è una delle soprano più celebri e amate nel panorama dell’opera lirica e sarà tra gli ospiti della puntata di oggi 7 febbraio di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. Scopriamo tante curiosità su questa incredibile artista, l’età, la vita privata e la carriera.

Katia Ricciarelli età e breve biografia

Nata a Rovigo il 18 gennaio 1946, Katia Ricciarelli ha 78 anni. Fin dall’adolescenza, Katia ha manifestato un forte interesse per la musica e il canto. Nonostante le difficoltà economiche della sua famiglia, ha iniziato a studiare musica all’età di dodici anni, rivelando un talento precoce che presto si sarebbe trasformato in una brillante carriera. Katia ha lavorato in vari settori per sostentare la sua passione. In quegli anni ha lavorato come operaia in una fabbrica di registratori e poi come commessa in una grande magazzino. Poi ha finalmente avuto l’opportunità di studiare al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, dove ha perfezionato la sua tecnica vocale sotto la guida di maestri rinomati.

Il suo debutto ufficiale avviene nel 1969 a Mantova con “La Bohème” di Giacomo Puccini, seguito dall’apparizione al Regio di Parma in “Il Trovatore”. Tuttavia, è nel 1971 che Katia Ricciarelli sale alla ribalta dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai, ottenendo un successo strepitoso e attirando l’attenzione del mondo dell’opera.

La carriera e i successi

La carriera di Katia Ricciarelli ha raggiunto vette stratosferiche, portandola a esibirsi sui più prestigiosi palcoscenici del mondo, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, il Royal Opera House di Londra e il Metropolitan Opera di New York. La sua voce eterea, morbida e luminosa, ha incantato e commosso il pubblico di tutto il mondo, guadagnandosi consensi unanimi dalla critica e dagli appassionati di musica. Oltre alla sua straordinaria carriera operistica, Katia ha sperimentato anche il mondo del cinema e della televisione, recitando in film e serie TV di successo. La sua interpretazione in “La seconda notte di nozze” di Pupi Avati le è valsa un Nastro d’Argento, confermando il suo talento e la sua versatilità come attrice.

Vita privata: relazioni, ex marito Pippo Baudo, fidanzato

Dal punto di vista personale, Katia Ricciarelli ha vissuto diverse esperienze sentimentali significative. Dopo una lunga relazione con il tenore José Carreras, nel 1986 ha sposato il celebre presentatore televisivo Pippo Baudo, da cui ha divorziato nel 2007. Nonostante questi legami importanti, Katia non ha avuto figli. Attualmente, sembra che Katia Ricciarelli abbia trovato l’amore con un uomo di nome Renato, dopo aver attraversato diverse fasi della sua vita sentimentale.

Curiosità e passioni di Katia Ricciarelli

Ha partecipato come concorrente al reality show “La Fattoria” nel 2006, mostrando al pubblico un lato più intimo e autentico della sua personalità. Katia ha anche confessato in televisione di avere un grande vizio: il gioco d’azzardo. Nonostante questo, ha assicurato di non aver mai speso grosse cifre e di aver ottenuto più vincite che perdite. Per coloro che desiderano rimanere aggiornati sulla vita di Katia Ricciarelli, l’artista ha un profilo Instagram attivo con l’account @katiaricciarellireal, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e scatti delle sue esibizioni più recenti.