Katia Riciarelli: "Pippo Baudo? Ero gelosa come una pazza. Guardavo nelle sue tasche e..."

Katia Ricciarelli durante la puntata di ieri, lunedì 15 novembre, del Grande Fratello Vip ha parlato del suo matrimonio con Pippo Baudo con cui è stata sposata dal 1986 al 2004 (i due divorzieranno tre anni dopo).

“Pippo, che intanto saluto – ha raccontato lei in diretta su Canale 5 – è stato molto importante. Nell’85 eravamo innamoratissimi. Avevo detto basta uomini e 5 mesi dopo ero sposata”.

“Però la gelosia con Pippo era alle stelle, io so di certe sceneggiate…”, ha detto il conduttore Alfonso Signorini. “Lui non era geloso ma io sì, che vallette che aveva! Erano le più belle d’Italia e io ero gelosa come una pazza, guardavo dentro le tasche ma non ho mai scoperto niente”, ha replicato Ricciarelli.

Infine ha aggiunto: “Gli dico che sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo“.

Alfonso Signorini e la frase sull’aborto al Grande Fratello Vip: “Noi siamo contrari in ogni sua forma”

“Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini fa infuriare tutti parlando di aborto.

Ma andiamo con ordine.

La gag tra Alfonso Signorini e Giucas Casella

Tutto è iniziato con una gag tra Giucas Casella e il conduttore: la cagnolina del concorrente, infatti, sarebbe rimasta incinta.

“Io voglio che tu accolga nella tua grande famiglia anche Ciro – scherza Signorini – perché ha bisogno di una famiglia. Ciro è il pastore maremmano, che ha messo incinta Nina. Ha messo incinta la tua cagnolina”. La risposta di Casella non si fa attendere e tira in ballo l’aborto: “Bisogna vedere se è rimasta incinta. Potrebbe anche abortire. Lui è un cane grande, può succedere. Credo”.

“Ma se aspetta sette cagnolini, altro che incinta! Ma perché – dice Signorini – devi tirare fuori questa storia dell’aborto del cane. Uno lo vuole la Bruganelli, uno la Volpe, tutti vogliono i cagnolini. Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma tra l’altro, anche quello dei cani non ci piace. Ma anche quello naturale non ci piace, non è una benedizione del cielo un aborto naturale, anche se è quello di un cane.”