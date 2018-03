ROMA – Katy Perry finisce nei guai per un bacio ad un concorrente di American Idol: sui social network infatti è stata accusa di molestie sessuali dagli utenti.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela.

La cantante è stata sottoosta ad un vero e proprio processo mediatico dopo l’ultima puntata del talent show americano in cui la popstar lavora come giudice. Un semplice bacio a Ben Isaac Glaze, il concorrente ventenne dell’Oklahoma, che si stava esibendo sul placo di American Idol. Peccato che per il giovane si sia trattato del suo primo bacio, perché da conservatore aveva deciso di dover vivere questo momento con la donna con cui avrebbe passato l’eternità.

Il gesto improvviso della popstar insomma avrebbe messo profondamente a disagio il giovane concorrente. Proprio per questo motivo in tanti hanno puntato il dito contro la cantante, accusandola di aver molestato Glaze. Il giovane infatti ha dichiarato in un articolo che avrebbe preferito che la popstar gli avesse chiesto il permesso di baciarlo, in modo da poter rifiutare quel bacio.

Dopo il polverone sollevato dall’intervista, Glaze ha chiarito su Instagram che le sue parole sono state travisate dai media e ha sottolineato di non essersi mai sentito “sessualmente molestato” da Katy Perry, anche se quell’azione improvvisa l’ha sorpreso e lasciato spiazzato.

(Video da YouTube)