Kekko Silvestre chi è: dove e quando è nato, età, altezza, Modà, moglie, figli

Il cantante dei Modà Kekko Silvestre sarà uno degli ospiti nel salotto di Verissimo.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Kekko Silvestre

Kekko Silvestre è nato a Milano il 17 febbraio del 1978. Il cantante dei Modà, alto 180 cm, ha quindi 43 anni. Kekko, cresciuto però a Cassina de’ Pecchi, iniziò a suonare pianoforte quando aveva 5 anni. Fin da adolescente iniziò a comporre e a scrivere canzoni finché non formò la propria band: i Modà. Correva l’anno 2002.

I Modà

Nel 2005 i Modà parteciparono al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano Riesci a innamorarmi.

Ma quella non fu l’unica partecipazione a Sanremo della band. I Modà infatti salirono sul palco dell’Ariston anche nel 2011 insieme a Emma Marrone con il brano Arriverà e nel 2013 con le canzoni Come l’acqua dentro il mare e Se si potesse non morire.

Kekko ha anche portato avanti, parallelamente ai Modà, una carriera da solista.

Il nuovo album

Proprio in questi giorni è uscito il nuovo album dei Modà, Buona Fortuna.

“Il titolo si riferisce alla voglia di riscatto dopo un periodo, come questo che dura da due anni ormai, vissuto con difficoltà dalla gente. – ha raccontato Kekko Silvestre – Durante il lockdown ho mollato la presa perché la negatività mi è entrata dentro. Ho vissuto proprio male quel periodo e mi sono spaventato tanto. Non ho più scritto. Poi piano piano abbiamo ripreso a lavorare ma lo facevo a distanza. Ho registrato da solo i cori e comunicavo con la band via i-Pad. Tutti hanno bisogno di una buona dose di fortuna per ripartire e cantare la ripresa e il riscatto in una canzone ci sembrava un’ottima cosa per ripartire. Non ho mai creduto alla sfortuna, non sono molto superstizioso”.

Moglie, figli e vita privata di Kekko Silvestre

Il cantante è fidanzato dal 1999 con Laura, dalla quale il 20 dicembre 2011 ha avuto una figlia di nome Gioia.