Kevin Bonifazi fidanzato con Angela Nasti: arriva la prima foto di coppia

ROMA – Angela Nasti e Kevin Bonifazi escono allo scoperto. La neo coppia, attualmente, si trova in vacanza ad Ibiza e insieme a loro c’è anche Chiara Nasti, sorella e famosa fashion blogger che da poco è tornata single dopo una lunga storia con il calciatore Simone Zaza.

Dopo un mese e mezzo dalla fine della sua avventura al Trono Classico, Angela ha trovato l’amore con il difensore del Torino (ex Spal). Durante una gita in barca a Ibiza è arrivata la prima foto della nuova coppia tra le stories di Instagram dell’ex tronista. Per confermare la sua relazione Angela Nasti qualche giorno fa ha postato una foto in cui sorride e ha scritto: “Mi sento così felice”.

Serenità ritrovata dunque per Angela Nasti. Nelle scorse settimane infatti, dopo aver saputo della fine della storia con Alessio Campoli, la ex tronista è stata paragonata a Sara Affi Fella. E questo nuovo amore, sbocciato poco dopo la chiusura del programma Mediaset, ha riacceso le polemiche. Angela si è difesa così sui social: “Poteva passare un giorno, un mese o un anno mi avreste giudicato e attaccato a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno. Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. Siate felici”. (fonte INSTAGRAM)