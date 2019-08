Kikò Nalli, Ambra Lombardo vuole rifarsi il seno: lui reagisce così

ROMA – Ambra e Kikò del Grande Fratello stanno passando insieme uno dei periodi più belli della loro vita. Come sappiamo, i due si sono conosciuti al reality di Canale 5. Per legarsi con l’ex di Tina Cacciari, Ambra ha dovuto porre fine alla relazione con un ragazzo.

La loro storia d’amore ora procede alla grande. Nelle scorse ore si è però parlato di un loro litigio dovuto alla decisione di Ambra Lombardo di rifarsi il seno, litigio che in realtà, a detta dei due, non c’è mai stato. Kiko Nalli, proprio nel giorno del presunto litigio, su Instagram ha infatti scritto parole che certamente non sembrano mascherare un litigio: “Non lo so, non lo so come faccio a dirtelo. Ma forse un sorriso può bastare. Eccoci qua, tutti i giorni, tutte le notti, cercando le parole giuste. Ma forse è meglio un sorriso senza dire parole. Sì, basta questo”. E Ambra, proprio sotto al post, gli ha risposto così: “Sì, viviamola bene!”.

Per chiarere l’accaduto, la modella ha poi spiegato: “Io e Kikò non abbiamo mai litigato o comunque non riguardo l’evenienza di un mio intervento di mastoplastica additiva! Nella Casa, parlando con Serena, Kikò aveva detto chiaramente che a lui piacciono le ragazze coi seni piccoli e che io gli piaccio così! Però mi ha lasciata e mi lascia libera di fare come credo”.

Ambra ha poi scritto un altro post in cui ha spiegato che il loro amore cresce sempre di più: “Dove nasce l’amore? Nasce dai silenzi, dalle parole sottovoce dette mentre nessuno ascolta, nasce dagli sguardi d’intesa, nasce dai gesti complici, nasce da ‘scusa, ho sbagliato!’, nasce da ‘grazie!’, nasce da ‘posso?’ e ‘per favore'”.

Prosegue Ambra: “Nasce da ‘tu che ne pensi?’, nasce da ‘vieni, siediti qui accanto e parla con me’, nasce dall’attesa paziente e dai sì. Da queste cose nasce l’amore… e dura!”.

Fonte: Instagram