Kikò Nalli, Tina Cipollari: "Ora la pacchia per me è... finita"

ROMA – “Stasera la pacchia per me… è finita”. Così Tina Cipollari, l’ex moglie di Kikò Nalli, ha commentato l’eliminazione del suo ex marito. Ex marito eliminato a un passo dalla finale del reality. Ex marito che però nella casa del “Grande Fratello” ha trovato l’amore. Kikò Nalli, infatti, nella puntata di ieri ha ricevuto la sorpresa di Ambra Lombardo. Sorpresa finita con un lungo e appassionato…. bacio.

Della storia d’amore con Kikò Nalli ha parlato la stessa Ambra a “Pomeriggio 5”.

“Non voglio che venga considerata solo una liaison – spiega la professoressa che ha fatto innamorare l’hair stylist – ma è una vera e propria storia d’amore con tutti i crismi”.

Solo ieri Ambra Lombardo aveva organizzato una sorpresa al suo Kikò. Sorpresa andata in diretta e condita da un lungo e appassionato bacio tra i due.

La ragazza a “Pomeriggio Cinque” ha spiegato anche l’emozione nel passare finalmente una notte con Kikò: “Abbiamo fatto le ore piccole, ci siamo lasciati all’alba come Romeo e Giulietta”. Poi ha spiegato a Barbara d’Urso: “Ha comunque visto prima i figli. È un papà perfetto”.

Fonte: Instagram, Pomeriggio 5.