ROMA – Camila Raznovich non potrà condurre la puntata di domenica 23 febbraio della trasmissione Kilimangiaro, in onda su Rai 3 dalle 16:15. La presentatrice ha spiegato sui social di essersi presa una brutta influenza e di non poter per questo motivo essere presente in studio. I medici le hanno infatti consigliato di stare a casa alcuni giorni. Per questo motivo oggi andrà in onda un Kilimangiaro Collection, in cui si ripercorreranno le cose migliori trasmesse dal programma.

Nel suo video postato su Instagram sabato 22 febbraio Camila Raznovich ha spiegato: “Faccio questo video per comunicarvi che domani non potrò essere in diretta sul Kilimangiaro perché ho questa forma influenzale stagionale, niente di grave. I medici hanno sconsigliato di uscire di casa per alcuni giorni, però vi dico che ci sarà un meraviglioso Kilimangiaro Collection domani su Rai 3 quindi per cui non perdetelo e noi ci vediamo domenica prossima”.

Saltano così “il racconto dell’isola di Zannone firmato da Fabio Toncelli, il documentario di Domenico Gambardella dalla città cinese di Xi’an, il punto più orientale dell’antico tragitto della Via della Seta e infine, per K City Life, un reportage da Bordeaux, al centro della famosa regione vinicola francese”. (Fonte: Instagram)