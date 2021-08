La Casa di Carta 5, giorno libero ai dipendenti per vederla. In India, un’azienda hi-tech ha concesso un giorno libero ai dipendenti per poter vedere le ultime puntate di una fiction tv. Si tratta delle prime tre puntate della quinta stagione de La Casa di Carta 5, serie spagnola di successo globale targata Netflix, in programma il 3 settembre.

La Casa di Carta 5, giorno libero ai dipendenti per vederla

Abhishek Jain, CEO di Verve Logic, società che sviluppa app personalizzate, spiega l’incredibile regalo con ragioni diciamo lavorative.

L’operazione “Netflix & Chill Holyday” nascerebbe per evitare le solite giustificazioni, palesemente di comodo e non veritiere, dei dipendenti che chiedono un giorno di ferie. Così, pensa il Ceo, tagliamo la testa al toro e non ci prendiamo in giro.

“Afferrate i popcorn e preparatevi a dire addio al professore più amato e all’intero cast”, il grazioso invito del proprietario.

La vicenda ci dice della popolarità davvero mondiale della fortunata serie spagnola giunta alla sua ultima stagione. Ma, come dire, si percepisce un certo odore sospetto, di marketing.

Tanto più che Netflix si è affrettata a condividere la lettera del prezioso annuncio del giorno libero. Staremo a vedere. Intanto, il 3 settembre prima scorpacciata de La Casa di Carta 5, con tre puntate. Il resto, le ultimissime tre, il 2 dicembre, poi è davvero finita.