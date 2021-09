La Casa di Carta 5, ultima stagione: dove vedere le puntate finali e i nuovi personaggi

Dopo una lunga attesa, aumentata anche a causa del Covid, finalmente arriva la stagione finale de La Casa di Carta, con le ultime puntate che chiuderanno la serie. La serie tv spagnola diventata un culto negli ultimi anni si appresta quindi a chiudere il cerchio e i fan sapranno se i banditi mascherati riusciranno a terminare la rapina alla Banca di Spagna.

Dove vedere la stagione finale de La Casa di Carta

La lunga attesa è finita, un anno e mezzo dopo la quarta stagione, la quinta e ultima stagione de La Casa di Carta è arrivata su Netflix. La serie tv spagnola dal successo planetario entra ufficialmente nei suoi ultimi mesi di trasmissione: da oggi 3 settembre sarà online in tutti i paesi dove il servizio è attivo la prima parte dell’ultima stagione. Mentre all’inizio di dicembre verrà rilasciata la seconda e ultima tranche di puntate.

I nuovi personaggi de La Casa di Carta

Come se non bastasse fanno il loro ingresso nella serie spagnola più vista al mondo ben tre nuovi personaggi. Il figlio di Berlino, il grande amore di Tokyo e il comandante dell’esercito. La quinta stagione de La Casa di Carta si è preannunciata esplosiva già a partire dal trailer rilasciato a inizio agosto, dal quale si evince un momento di grande difficoltà del personaggio del Professore e la sempre crescente centralità della sua compagna, ovvero Lisbona.

Da non dimenticare, ritorniamo indietro alla prima serie, che in uno dei primi episodi spagnola, Berlino (Pedro Alonso) aveva raccontato a Rio (Miguel Herrán) di avere un figlio, e cosa per lui significasse: “È una testata nucleare che distrugge ogni cosa”. Anni dopo questa affermazione, ecco Rafael (Patrick Criado). Il figlio di Berlino ha 31 anni, ha studiato ingegneria informatica al MIT in Massachusetts e ha una sola certezza nella vita: non vuole essere come suo padre.

Alex Pina, creatore della serie, ha spiegato come “la banda sarà spinta in situazioni irreversibili, in una guerra selvaggia. È la parte più epica di tutte le parti che abbiamo girato. Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come mettere il Professore alle corde. Come entrare in situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato è la quinta stagione. La guerra raggiunge i suoi livelli più estremi e selvaggi, ma è anche la più epica ed emozionante”.