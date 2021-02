La Caserma, il docu-reality di Rai2, dedica la prossima puntata al racconto dell’eroismo delle donne italiane in guerra. Ospite d’eccezione Aldo Cazzullo, che impartirà una vera lectio magistralis sul tema.

La Caserma, la nuova avventura televisiva di Rai2, in collaborazione con Blu Yazmine, nella terza puntata, in onda mercoledì 10 febbraio alle 21.20, metterà a dura prova i 21 ragazzi tra forza fisica, capacità di concentrazione, tenacia e fiducia in sé stessi.

Di seguito le anticipazioni Rai della prossima puntata.

La Caserma anticipazioni: l’epopea dimenticata: le donne in guerra

L’addestramento prevede anche occasioni per un approfondimento culturale: i ragazzi entrano in aula per un’interessante lezione impartita da un ospite d’eccezione, Aldo Cazzullo, giornalista, storico e scrittore.

La Generazione Z e i loro istruttori ascolteranno una storia che parla di donne in guerra, ma non solo.

Un racconto che inizia da lontano: le donne hanno fatto tutte le guerre, a volte come vittime, altre come protagoniste.

Viktroia, Maria, Cleonice… dalla Prima guerra mondiale alla Resistenza

Viktoria Savs era un giovane soldato al fronte nella Prima Guerra Mondiale, in pochi conoscevano il suo segreto: era una donna.

L’imperatore Carlo I d’Austria, colpito dalla sua storia, la decorò con la Croce al Merito. Come dimenticare le ‘portatrici’ della Carnia? Signore che salivano con pesanti gerle cariche di viveri e munizioni per raggiungere gli alpini nelle trincee.

Una di loro, Maria Plozner Mentil, cadde colpita da un cecchino (unica donna a cui ad oggi sia stata intitolata una caserma italiana). Eppoi, i cosiddetti “figli della guerra” (nati appunto da violenze subite dalle donne) messi in salvo dalle partorienti nell’Istituto San Filippo Neri di Portogruaro (il primo fondato per questo tipo di accoglienza e sopravvivenza).

Nel 1946, per la prima volta, le donne italiane poterono votare: nella Seconda Guerra Mondiale, in piena Resistenza, tante le personalità femminili che si sono distinte.

Una su tutte: la partigiana Cleonice Tomassetti. Celebre la sua frase ai suoi assassini. “Se percuotendomi volete mortificare il mio corpo, è superfluo farlo: esso è già annientato. Se invece volete uccidere il mio spirito, vi avverto che è inutile: quello non lo dominerete mai”.

Esercitazione a squadra esterna

Intanto, a La Caserma le prove continuano ed è giunto il momento di mettere in atto un’inedita esercitazione a squadre in esterna.

E’ qui che, per la prima volta nell’addestramento, verranno utilizzate delle riproduzioni di armi – come nella finzione cinematografica – e gli allievi dovranno fronteggiare scenari ostili avendo in dotazione, di fatto, puntatori laser ed effetti sonori.

Tra un addestramento e l’altro, i protagonisti hanno tempo per svagarsi, e alcuni ragazzi del gruppo dei primi entrati, con l’aiuto di una new entry, organizzano accuratamente uno scherzo, speranzosi di portarlo a termine con successo.