La Caserma, anticipazioni seconda puntata oggi: orario, canale, novità, chi sono i nuovi entrati

La Caserma, anticipazioni della seconda puntata di oggi. Il reality show andrà in onda su Rai 2 mercoledì 3 febbraio alle ore 21.20.

Dopo l’exploit di ascolti della puntata del debutto (con il 9,86% di share e risultati sorprendenti tra i giovanissimi) i 21 ragazzi de La Caserma, il docu-reality di Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine, sono pronti a nuove sfide.

La Caserma, anticipazioni seconda puntata oggi

Nel secondo appuntamento, il clima di serenità tra i commilitoni verrà destabilizzato dall’arrivo di otto nuovi ragazzi, pronti a spogliarsi dei loro abiti civili e a indossare la divisa militare. Le new entry sono Denis Brioschi; Elia Giorgio Cassardo; Emanuele Cimadoro; Carmelo Matteo Corsaro; Andrea Giovanni Fratino; Simone Peroni; Matteo Rizzolo; Andrea Antonio Rosa.

Pare proprio che la loro presenza infastidisca molto le matricole maschili, entusiasmando invece quelle femminili. E’ in questo contesto che questi ultimi – attraverso prove ginniche – dovranno mostrare agli istruttori le loro abilità fisiche. Anche questa volta, c’è chi si distinguerà in prestanza fisica e chi, invece, riscontrerà qualche difficoltà. Contro la loro volontà e dopo una serie di incomprensioni, i veterani de La Caserma istruiranno a dovere gli otto nuovi arrivati spiegando loro le regole di comportamento.

La Caserma, seconda puntata: le novità

Per i 21 ragazzi tante novità: verranno introdotti il servizio di piantone notturno e l’attività di svago allo spaccio dove sarà finalmente concessa anche qualche birra. Occhio a non esagerare però! Apprenderanno, inoltre, l’arte del camouflage. Verranno poi suddivisi in tre squadre e dovranno sostenere come prima prova di gruppo la corsa zavorrata.

Sarà una esercitazione dura che metterà alla prova alcuni di loro, ma l’importante è dare il massimo e collaborare, poiché verrà decretata una squadra vincitrice. Con l’imposizione del lavoro a squadre, le divergenze tra i ragazzi si attenuano e nuovi amori iniziano a sbocciare.

La Caserma: voce narrante, scenario

La voce di Simone Montedoro, nel ruolo di narratore, racconta e accompagna le avventure dei giovani durante tutte le puntate.

Lo scenario, particolarmente affascinante per la stagione invernale, è Levico, in provincia di Trento, con una struttura adibita a caserma, trasformata per l’occasione in un set unico per un percorso di addestramento duro e a contatto con la natura.

La Caserma è un programma scritto da Cristiano Rinaldi con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli. La regia è di Riccardo Valotti.