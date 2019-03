ROMA – C’è attesa per la seconda puntata de La Corrida, che andrà in onda venerdì 29 marzo, su Rai 1 in prima serata alle 21.25. Si tratta della nuova versione dello storico varietà dedicato ai dilettanti allo sbaraglio, personaggi rigorosamente non famosi giudicati dal pubblico in studio. Conduce Carlo Conti, a Ludovica Caramis il ruolo di valletta.

Grandi protagonisti di questo nuovo appuntamento saranno come sempre i dilettanti allo sbaraglio, che si esibiranno sul palco con un unico grande obiettivo: divertirsi e divertire, con quell’allegria e spensieratezza da sempre tratti distintivi del programma.

Cantanti, ballerini, imitatori, rumoristi, maghi, acrobati, poeti, comici, barzellettieri: ancora una volta il varietà vedrà una gara tra concorrenti non professionisti del mondo dello spettacolo che presenteranno al pubblico in studio e a quello televisivo performance originali e di certo uniche, portando sul piccolo schermo tutta la genuinità della provincia e, perché no, l’inventiva, storico punto di forza degli italiani.

La Corrida è una produzione Rai in collaborazione con Magnolia (Banijay Group). Gli autori sono Carlo Conti, Mario d’Amico, Emanuele Giovannini, Antonio Miglietta, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi. Direttore d’orchestra Pinuccio Pirazzoli, coreografie di Fabrizio Mainini. La regia è di Maurizio Pagnussat.