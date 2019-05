ROMA – Venerdì 17 maggio andrà in onda su “Rai Uno” l’ultima puntata de “La Corrida” condotta da Carlo Conti. Ad affiancare Carlo Conti, come sempre, ci saranno la valletta Ludovica Caramis e l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Nel corso di questa nuova edizione de “La Corrida”, si sono messi in gioco tantissimi dilettanti allo sbaraglio vero motore della trasmissione. Personaggi stravaganti e straordinari, che sono stati accolti da “eroi” nei paesi di provenienza dopo essere stati protagonisti in diretta sulla “Rai”.

Come di consueto, Carlo Conti assisterà, seduto sul classico sgabello e sempre con estrema attenzione e curiosità, a tutte le esibizioni. Alla fine, quelle più acclamate saranno di nuovo “giudicate” in studio per l’elezione del vincitore di puntata. Tra l’altro, quest’ultima puntata riserverà una sorpresa: una gara nella gara. Si tratterà di una scherzosa “sfida” tra le più divertenti canzoni “originali” presentate nel corso di questa edizione del programma, che saranno arricchite dalle coreografie del corpo di ballo di Fabrizio Mainini. I brani saranno valutati da una super giuria creata per l’occasione e che sarà composta da Marco Liorni, Nino Frassica e Milly Carlucci quest’ultima nell’inedito ruolo di giurata. La canzone che vincerà la sfida avrà l’onore di fregiarsi del titolo di “Tormento-One dell’Estate 2019”, targato, naturalmente, “La Corrida”. Fonte: Rai.