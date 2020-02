ROMA – Tutto pronto negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma che da venerdì 21 febbraio, su Rai1 in prima serata (ore 21.25) ospiteranno una nuova edizione de “La Corrida”, il varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, personaggi rigorosamente non famosi, spesso veri e propri talenti inaspettati. Padrone di casa, per il terzo anno, Carlo Conti, che sarà affiancato dalla valletta ufficiale Ludovica Caramis e dalla valletta del pubblico. Insieme a loro, per la prima volta, una inusuale “Giuria di esperti” (tutti concorrenti delle precedenti edizioni del programma) commenterà alla sua maniera quanto di buono (o di meno buono…) si vedrà sul palcoscenico. Ma vero e solo giudice della competizione resta come sempre il pubblico in studio.

Dunque, dopo il grande affetto del pubblico e il successo di ascolti del 2019, ritorna in tv lo storico programma di casa Rai, prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Sono passati più di 50 anni dal debutto (in radio) di quello che si può definire come il primo e vero talent dedicato a veri e inimitabili ‘dilettanti’, indissolubilmente legato ai suoi ideatori Corrado e Riccardo Mantoni.

“La Corrida” resta fedele all’originale, con tutti gli elementi tradizionali: l’orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli, il semaforo posto al centro del palco, il pubblico, proveniente da ogni parte d’Italia, che con pentole, fischietti, campanacci o applausi dimostrerà di avere apprezzato o meno le varie esibizioni in gara. Carlo Conti osserverà le proposte di ogni concorrente seduto sullo sgabello, a un passo dalle quinte.

“La Corrida” è una produzione Rai in collaborazione con Banijay Italia. Gli autori sono Mario d’Amico, Emanuele Giovannini, Federico Lampredi, Antonio Miglietta, Paola Papa, Veronica Salvi, Leopoldo Siano. Autore Rai: Anna Rita Cammerata. Direttore d’orchestra Pinuccio Pirazzoli, la regia è di Maurizio Pagnussat. (Fonte ufficio stampa Rai).