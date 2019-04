ROMA – Durante la terza puntata de La Corrida, la trasmissione condotta da Carlo Conti e Ludovica Caramis e trasmessa dallo studio 5 della sede Rai dedicato a Fabrizio Frizzi, una spettatrice ha commesso una piccola gaffe.

Carlo Conti e Ludovica Caramis hanno lanciato la puntata dalla scala presente in platea. Qui, il padrone di casa si è accorto della presenza, tra il pubblico, di Lucio, “valletto” della passata edizione. Conti si è quindi allontanato dalla Caramis per raggiungere il protagonista de La Corrida dell’anno scorso e, proprio mentre lo stava salutando, una signora del pubblico seduta qualche fila dietro, si è alzata per scattargli una foto, dimenticandosi che le telecamere di Rai Uno erano già accese.

I due dilettanti arrivati in finale grazie agli applausi del pubblico, nella terza puntata de La Corrida andata in onda venerdì 5 aprile, sono Gabriele ed Elena. A vincere è stato Gabriele Greco, giovane triestino che è riuscito a conquistare il pubblico in studio grazie ad un assolo di chitarra.

Fonte: La Corrida – RaiPlay