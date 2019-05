ROMA – Nell’ultima puntata de La Corrida, in onda il 10 maggio su Rai 1, una concorrente è caduta durante la sua esibizione. Pina Antonella si è presentata sull’abito con un abito rosso in tinta coi capelli: Pina è un’ex cubista che ha giurato di avere ancora la danza nel sangue: “Ballo per farvi divertire”, annuncia minacciosa.

Partono le note di Rythm of the night, famosa hit dance degli anni Novanta, e si capisce che Pina è a dir poco agguerrita. Prima si lascia andare con il maestro Pinuccio Pirazzoli, poi punta dritta verso il conduttore Carlo Conti.

La concorrente viaggia spedita verso Conti, che siede a bordo palco per vedere meglio le esibizioni dei concorrenti. Quando ormai è a due passi dalla sua preda, Pina non si rende conto che c’è uno scalino che divide la zona d’osservazione dallo spazio riservato ai concorrenti.

Conti, seguendo un ipotetico copione del siparietto, si alza di scatto per scappare, e non si accorge che dietro di lui la concorrente cade a terra perchè non vede uno scalino. Per fortuna Pina non riporta conseguenze, ma si rialza e continua. (Fonte RaiPlay).