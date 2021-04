E’ morto a 84 anni l’attore italiano naturalizato statunitense Felix Silla, famoso per la sua interpretazione del Cugino Itt nella serie tv “La Famiglia Addams”. Malato di cancro, Silla è stato anche stuntman e controfigura.

Feliz Silla, è morto l’attore che interpretava il Cugino Itt ne “La Famiglia Addams”

La notizia su Twitter è stata comunicata il 16 aprile dall’attore e amico Gil Gerard con cui Silla aveva lavorato negli anni ’80. Nato in Italia l’11 gennaio 1937, a Roccacasale, in provincia dell’Aquila, Silla si era trasferito in America nel 1955, quando aveva 18 anni. La sua formazione al Barnum & Circus dove era stato notato per il suo talento acrobatico. E’ conosciuto anche per l’interpretazione del piccolo robot Twiki nella serie tv Buck Rogers.

Chi era Felix Silla Felix Silla

Felix Silla è comparso nei telefilm Vita da strega e appunta ne “La Famiglia Addams”. Nel 1983 ha interpretato il ruolo di un Ewok ne “Il ritorno dello Jedi”.

Silla vanta altre interpretazioni di tutto rispetto: l’attore italo-americano appare infatti in “Indiana Jones e il tempio maledetto” di Steven Spielberg nel 1984, nella serie televisiva di “Hazzard”, in “Balle Spaziali” di Mel Brooks nel 1987 e in “Batman- Il ritorno” di Tim Burton nel 1992.

E’ morto a Las Vegas per un tumore al pancreas.