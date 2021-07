“La forma dell’acqua – The Shape of Water”. Il film diretto dal Guillermo Del Toro andrà in onda in prima serata su Rai Uno a partire dalle 21,25. Vincitore di 4 premi Oscar (miglior film, il miglior regista, la migliore scenografia e la migliore colonna sonora) su tredici candidature ricevute, di 2 Golden Globe e del Leone D’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2017, “La forma dell’acqua” vede come protagonisti Sally Hawkins, Micheal Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer.

“La forma dell’acqua”, la trama

Elisa (la straordinaria attrice inglese Sally Hawkins) algida e sexy allo stesso tempo, una donna delle pulizie muta che, con efficienza, va su e giù per il laboratorio insieme alla sua amica di colore Zelda (Octavia Spencer). Ma in questa struttura, dove a capo della sicurezza c’è il cinico ed azzimato Strickland (Michael Shannon), nasce comunque l’amore.

n amore tra due esseri singolari, due ‘diversi’: la creatura acquatica, dio-pesce-antropomorfo, e l’impacciata Elisa. Lei comincia a portargli di nascosto delle uova, di cui è ghiotto, e lentamente, tra i due nasce qualcosa di più profondo come capita spesso a chi si trova, anche se per motivi diversi, ai margini. Un amore che, teneramente, è anche consumato in tutta la sua pienezza (per farlo la coppia deve riempire d’acqua la stanza da bagno).

‘La forma dell’acqua’ tratta ”di vari argomenti – aveva detto il regista in conferenza al Lido: “Si balla, si fa sessoo e c’è anche una deriva politica, quella dell’amore che vince sulla paura. Certo c’è anche la favola della ‘Bella e la bestia’, ma qui non nella versione puritana. Elisa fa sesso, si masturba, e tutto questo in modo naturale”.

E ancora il regista messicano: ”Il modo migliore per raccontare le cose, anche quelle serie, è la favola. Verso le favole gli adulti non hanno difese. Appena gli dici ‘c’era una volta’ tutti si lasciano andare”.

Del Toro e “Il mostro della laguna nera”

Il regista Del Toro ha raccontato di essere rimasto affascinato, durante l’infanzia, da “Il mostro della laguna nera”, un classico del cinema horror del 1954 realizzato da Jack Arnol. In Italia ha incassato al botteghino 8,7 milioni di euro.