Questa sera, lunedì 26 aprile, andrà in onda l’ultima puntata di La fuggitiva, la fiction con Vittoria Puccini in onda su RaiUno.

La protagonista della storia è Arianna, una donna costretta a fuggire in cerca della verità dopo essere stata accusata dell’omicidio del marito.

La Fuggitiva: trama ultima puntata

Nell’ultima puntata vedremo Arianna (Vittoria Puccini) chiamare Feola (Maurizio Marchetti) per rivelargli quello che ha scoperto. Ma Feola non raggiungerà mai Arianna all’appuntamento: prima di uscire di casa viene tramortito dagli uomini che hanno rapito Simone.

Arianna e Marcello si recano nel luogo dell’incontro, ma al posto di Feola ci sono alcuni uomini in agguato. Tra loro c’è Bondi, che viene ucciso da Michela, proprio mentre è in procinto di freddare Arianna.

Arianna e Marcello, con la nuova alleata Michela, si rifugiano nella vecchia villa di famiglia di Arianna, dove apprendono dai media che Simone è stato rapito.

Arianna e Michela si recano da Berti e, fingendo di minacciare di morte sua moglie Linda, capiscono chi è il mandante della morte di Fabrizio.

La Fuggitiva, cast e location

La fiction, diretta dal regista Carlo Carlei, è girata in gran parte nella città di Torino: il quartiere Aurora e la sede Nuvola Lavazza, il Parco Dora e il grattacielo Intesa San Paolo ideato da Renzo Piano, ma anche il Castello del Valentino.

Oltre a Vittoria Puccini, nel cast troviamo Eugenio Mastrandrea nel ruolo del giornalista Marcello Favini, Pina Turco nella parte della poliziotta Michela Caprioli e Sergio Romano nelle vesti del Commissario Berti.

La Fuggitiva, dove vederla in tv e in streaming

La Fuggitiva è una fiction in otto episodi trasmessi su Rai 1 in quattro prime serate, andate in onda a partire da lunedì 5 aprile.

Per chi le avesse perse è possibile recuperare le puntate come sempre in replica grazie alla piattaforma streaming RaiPlay.