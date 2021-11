La mamma di Manuel Bortuzzo rimprovera Lulù: “Stai attenta alle parole, hanno un significato”

Al Grande Fratello Vip si torna a parlare del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù. Nonostante i due sembrano essersi riavvicinati nell’ultimo periodo, il ragazzo ha dato anche in questi giorni spesso segni di insofferenza per la vicinanza di Lulù. E così è arrivata una lettera della madre di Manuel indirizzata al figlio, ma con chiari riferimenti ai comportamenti della ragazza, in particolare all’espressione “motherf***er”.

Il rimprovero a Lulù dalla mamma di Manuel Bortuzzo

“Amore mio, ti guardiamo sempre e siamo orgogliosi del tuo percorso. Sappiamo quanto i tuoi spazi personali sono importanti per te, ma qualcuno accanto a te non li rispetta – scrive Rossella Corona -. Chi ti ama deve lasciarti libero di decidere sempre”.

Le scuse di Lulù alla signora

La mamma di Bortuzzo non ha gradito che Lucrezia Selassié, per tutti Lulù, sia entrata nella stanza del nuotatore per prendergli delle sigarette. In quell’occasione la ragazza si è rivolta a Manuel in maniera poco elegante. “Chiedo scusa a mamma Rossella perché le mie parole l’hanno ferita, non era mia intenzione insultare nessuno”, ci ha tenuto a scusarsi la giovane.