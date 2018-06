ROMA – “Mi sento in dovere di chiudere questa esperienza con Antonellina”. Così Anna Moroni, braccio destro di Antonella Clerici ai fornelli della Prova del Cuoco, ha annunciato la sua uscita di scena. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dopo l’addio della Clerici, anche la storica cuoca della trasmissione ha deciso di lasciare il popolare cooking show di RaiUno-

Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda venerdì 1 giugno, la conduttrice è scoppiata in un fragoroso pianto in diretta, dopo un commovente discorso di commiato. “Non pensavo fosse così difficile ma la vita corre veloce e le necessità cambiano”, ha detto Antonellina che lascerà il posto ad Elisa Isoardi.

Ma la sua cuoca di fiducia Anna Moroni non se la sente di continuare senza di lei: “Mi sento quasi in dovere, credo sia giusto chiudere questa esperienza con Antonella”, ha detto al settimanale Spy. “La trasmissione è nata con lei e io mi sento una sua creatura. Sono riconoscente nei suoi confronti e troppo affezionata a lei, quindi anch’io ho deciso di salutare il programma. Poi, sa, le vie del Signore sono infinite. Ma per adesso è una decisione irremovibile”.

Ora Anna Moroni si dedicherà ai suoi affetti: “Farò qualcos’altro. Tornerò a fare la casalinga soddisfatta, mi occuperò dei miei nipoti e della mia scuola di cucina e poi, quando ci sarà l’occasione, tornerò a fare qualcosa anche in tv. Adesso, però, fatemi andare un po’ in vacanza”.