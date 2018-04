ROMA – In casa Rai la prossima stagione televisiva sarà piena di cambiamenti ed alcuni dei principali programmi vedranno cambiare i propri conduttori.

Secondo alcune indiscrezioni, Antonella Clerici sarebbe intenzionata a lasciare La prova del cuoco per potersi dedicare di più alla famiglia e a programmi di prime time. A sostituirla potrebbe arrivare Elisa Isoardi che ha già condotto lo show in precedenza per sostituire la Clerici durante la sua maternità e nella stagione 2009-2010.