ROMA – Cancellata La Prova del Cuoco. Lo storico cooking show di RaiUno, portato al successo da Antonella Clerici, chiude dopo 20 anni.

La versione di Elisa Isoardi non è mai decollata. Così il direttore Rai Stefano Coletta ha eliminato il programma per bassi ascolti.

A lanciare l’indiscrezione, diverse settimane fa, era stato il sito di Roberto D’Agostino. Tanto che la Isoardi gli aveva risposto per le rime con una intervista al sito Tiscali.

“In questo momento si legge di tutto – aveva detto – Mi riferisco a Dagospia. Ma, con tutto il rispetto per Roberto, il mio direttore si chiama Stefano Coletta e la mia azienda si chiama Rai”.

“Conosco e stimo D’Agostino però quando si fanno queste cose bisogna sempre pensare alle conseguenze. Per quanto mi riguarda ho le spalle larghe e le cose cerco di farmele scivolare addosso. Il che non vuol dire che io debba rimanere per forza a La Prova del cuoco”.

“Ma, attenzione – ammoniva – ci sono persone e quindi famiglie che lavorano con me. Ed è delicato quando si scrive, senza niente di ufficiale, che un programma viene chiuso. Bisogna informarsi. E, se così fosse, mi dispiacerebbe saperlo dai blog”.

Si parla anche di un ritorno di Antonella Clerici ai fornelli, suggerisce il Corriere, presumibilmente nella stessa fascia oraria di mezzogiorno. Magari da casa sua. (Fonte: Corriere, Tiscali, Dagospia).