La Prova del Cuoco, la concorrente ringrazia il marito: “Mi ha permesso di venire. E’ geloso”

ROMA – A La Prova del Cuoco la concorrente ringrazia il marito perché “mi ha permesso di venire”.

“Sono sposata da un anno con Emidio – racconta la concorrente Natasha, una 32enne di Vasto – Che ringrazio”.

E perché lo ringrazi? chiede Elisa Isoardi.

“Lo ringrazio – risponde la concorrente – perché mi ha permesso di venire. E’ un po’ geloso…”.

“Se è geloso – dice la Isoardi tra gli applausi del pubblico – è un problema suo”.

Sui social, nel giorno in sui si ricorda la violenza sulle donne, l’uscita della concorrente non è passata inosservata. Anzi. Le frasi della concorrente sono state molto criticate.

“Le violenze sulle Donne – si legge in un commento – hanno radici lontane: nascono dalla quotidianità, dalla visione della donna come serva dell’uomo-padrone, relegata alle faccende domestiche o al ruolo di incubatrice per figli”.

“Una delle aiutanti cuoche di oggi – si legge in un altro commento – è una bella ragazza 32enne, sposata da un anno, che esordisce così: ringrazio mio marito che mi ha permesso di venire qui oggi perché… è geloso. Nel 2019 tutto questo non si può sentire”.

“Anche questa è violenza” si legge in un altro commento.

Fonte: La Prova del Cuoco.