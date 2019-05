ROMA – Durante l’ultima puntata de “La Prova del Cuoco” Elisa Isoardi si è lasciata sfuggire una frecciatina a Matteo Salvini: “Bisogna cucinare non per i propri compagni ma con, insieme a loro – dice la Isoardi – Io ho sempre cucinato per il mio uomo e si è visto come è andata a finire…”.

Solo qualche giorno fa, intervistata da da “Venerdì”, la Isoardi aveva già lanciato qualche velata frecciatina al ministro dell’Interno. Del tipo: “Lui ha vissuto sui social. È diventato ministro con Instagram”.

E sulla foto pubblicata alla fine della storia con Salvini, la Isoardi aveva chiarito: “Non era una foto sexy, ma era un momento idilliaco del nostro rapporto. Una foto di una delicatezza estrema. E poi Matteo non dormiva. Io non faccio fotografie con la gente che dorme”. Fonte: La Prova del Cuoco.