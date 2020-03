ROMA – Gag di Claudio Lippi a La Prova del Cuoco, nello studio semideserto in osservanza delle disposizioni del governo sulla distanza minima per evitare il coronavirus, che ha svuotato del loro pubblico molti studi televisivi. La conduttrice Elisa Isoardi si è soffermata a parlare con i suoi due ospiti, Peppe Convertini e Anna Falchi, e con il primo in particolare, si è lasciata andare ad alcune confidenze.

“Il mio cuore è rimasto a Linea Verde”, ha detto Isoardi, che quel programma condusse diversi anni fa, a Convertini, che lo conduce oggi insieme ad Ingrid Muccitelli e Peppone.

A quel punto, vedendo la collega intrattenersi a lungo con gli ospiti, Claudio Lippi ha fatto la gag di lasciare lo studio. Una gag scherzosa e non certo polemica, tanto che il co-conduttore è rientrato poco dopo in studio.

Ma i momenti divertenti sono stati anche altri. Ad un certo punto, infatti, Anna Falchi, affidata al cuoco catanese Joseph Micieli, ha detto: “Tra me e la Sicilia c’è un legame, perchè è una regione presente nel mio curriculum sentimentale…”. (Fonte: La Prova del Cuoco)