ROMA – Elisa Isoardi, conduttrice de La Prova del Cuoco, in onda su Rai Uno, ha voluto fare una piccola confidenza, dopo che alcuni telespettatori hanno notato in lei un cambiamento radicale. Sembra infatti che negli ultimi tempi abbia preso qualche chilo che la rende molto più morbida e decisamente diversa dal solito. Abituata ad una linea longilinea e molto magra, alcuni utenti le hanno fatto notare che giro vita e cosce non sono più quelle di una volta: la conduttrice non ne ha fatto mistero, mostrandosi divertita più volte in diretta su questa vicenda.

La ex compagna di Matteo Salvini ha più volte rimarcato il fatto di aver messo su qualche chilo, ma in realtà non si è mai pesata e non ha mai rivelato la motivazione. Proprio in questi giorni ha dichiarato di essersi finalmente pesata e aver notato un aumento di ben 5 chili.

Colpa della delusione d’amore con il vicepremier Salvini? Assolutamente no, infatti è stare vicino ai fornelli e tanti manicaretti che hanno reso la conduttrice leggermente più in forma.