ROMA – Elisa Isoardi ha parlato della fine di questa stagione de La Prova del Cuoco evitando la domanda sulla riconferma. Durante la puntata andata in onda oggi, 6 maggio, dove era ospite Simona Izzo e il marito Ricky Tognazzi, la conduttrice ha parlato della conclusione di questa annata del cooking show di Rai Uno prevista per il 31 maggio.

La conduttrice, subito dopo aver invitato i due coniugi a tornare nuovamente in trasmissione per una nuova sfida di cucina in diretta, non ha risposto se tornerà o no a condurre il programma nel 2019-2020. Infatti Simona Izzo le ha domandato: “Ma poi ritorni?”. La Isoardi ha così risposto: “Ritorni anche tu…”, non confermando né smentendo il suo ritorno a settembre dietro i fornelli.

In realtà già qualche tempo fa a Domenica In la conduttrice aveva confermato la sua presenza all’interno del programma intervistata da Mara Venier, anche se la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai avverrà solo a giugno. Non sembra esserci alcun dubbio nonostante l’inizio sia stato difficile poiché giorno dopo giorno ha ritrovato sempre più l’affetto del pubblico, molto legato ad Antonella Clerici, che adesso la segue con affetto. (fonte RAI PLAY)