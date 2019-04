ROMA – La giornalista Monica Setta, ospite della “Prova del Cuoco”, mette in difficoltà Elisa Isoardi con qualche domanda sulla sua vita privata: “Senti Elisa – esordisce Monica Setta – ma com’è che sei così dimagrita? Sei perfetta… stai facendo palestra? Che novità ci sono nella tua vita perché sei totalmente diversa dalle scorse volte che sono venuta in trasmissione”.

E ancora: “Stai praticando uno sport nuovo? Adesso la sto vedendo bellissima, lei è una top model, mi sto interrogando, sto cercando di capire”.

“So perché diventi sempre ancora più perfetta – continua la giornalista – C’è un motivo grosso. Ho saputo che c’è una novità nella tua vita. Una novità importante. Tu.. farai la ballerina da Milly Carlucci”.

Elisa Isoardi, in imbarazzo, conferma: “Ho una paura pazzesca perché… non so ballare”.

“E non è l’unica novità” continua la giornalista. Ma la Isoardi cerca di sviare.

In effetti la conduttrice della “Prova del Cuoco” dopo la tormentata storia con Matteo Salvini ora è fidanzata con Alessandro Di Paolo. Fonte: La Prova del Cuoco.